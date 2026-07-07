Ainda não se sabe a causa do acidente - Divulgação / CBM-SC

Ainda não se sabe a causa do acidenteDivulgação / CBM-SC

Publicado 07/07/2026 08:23

Um avião de pequeno porte caiu nesta segunda-feira (6) na restinga da praia de Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina, e deixou duas pessoas em estado grave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 15h35, próximo ao aeroporto da cidade. No local, os agentes conseguiram resgatar com vida os dois ocupantes da aeronave, o piloto e o copiloto, e isolaram a área devido ao vazamento de combustível.

O piloto foi retirado de dentro da aeronave e estava em estado mais grave. Já o copiloto conseguiu sair após o acidente e estava consciente, mas confuso. Ambos seguiram para o Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí.

As vítimas não tiveram as identidades divulgadas. Ainda não se sabe a causa do acidente. O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informou que o caso será investigado.