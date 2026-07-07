Vereadora Deza Ribeiro (PP) pensou que caixa continha doações - Reprodução / Instagram

Vereadora Deza Ribeiro (PP) pensou que caixa continha doaçõesReprodução / Instagram

Publicado 07/07/2026 10:47

A vereadora Deza Guerreiro (Progressistas), da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, relatou ter recebido uma caixa com um cão morto nesta segunda-feira. Ela classifica o caso como uma "ameaça para silenciar a voz dos animais".

Em vídeo publicado nas redes sociais, a parlamentar mostra, com entusiasmo, que havia recebido uma caixa de papelão. Inicialmente, a vereadora julgou que se tratava de uma doação para ajudar animais, já que a encomenda possuía um bilhete escrito à mão que dizia "c/ carinho p/proteger os animais". Ao abrir o pacote, Deza se deparou com o corpo do animal, que estava envolto em um plástico preto.

Ao DIA, a chefe de gabinete Letícia Ostermayer, que gravou o vídeo, informou que ela e a parlamentar ficaram em choque com ocorrido. Segundo Letícia, a vereadora possui um ponto de coleta de agasalhos para animais e tem o costume de receber doações.

A parlamentar, que atua como protetora da causa animal há cerca de 15 anos, alega já ter recebido ameaças verbais, mas que nunca tinha visto "nada parecido". Deza Ribeiro afirma ainda que o ataque foi um ato de "terrorismo".

"Um ato criminoso de violência, marcado pela crueldade e pela covardia de usar a vida de um animal como ameaça ao meu mandato e ao meu gabinete. Eu não vou descansar até descobrir quem foi o autor desse ataque. O que esse sujeito fez é terrorismo. Matar um animal e enviar o seu corpo como MENSAGEM?" diz, em publicação nas redes sociais.

Logo após a divulgação do caso, a Secretaria de Segurança de Novo Hamburgo identificou, através de imagens de câmaras de segurança da Câmara de Vereadores, que a caixa foi entregue por um motorista de aplicativo.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci