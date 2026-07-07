Motta acordou com o governo que a retirada da subvenção deve ocorrer até quinta-feira (9)Divulgação/ Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Hugo Motta mantém PLP dos Combustíveis na pauta da Câmara
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