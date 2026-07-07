Nikolas lidera ranking de relevância nas redes entre deputados - Divulgação / Câmara Municipal de Belo Horizonte

Nikolas lidera ranking de relevância nas redes entre deputadosDivulgação / Câmara Municipal de Belo Horizonte

Publicado 07/07/2026 14:13

Mais da metade do engajamento (52,3%) dos deputados federais mais seguidos nas redes sociais é de representantes do campo da direita. Os dados são de levantamento da Nexus publicado nesta terça-feira, 7, com os cinco deputados mais seguidos da direita, cinco da esquerda e cinco do centro.

Para esta análise, a Nexus avaliou o desempenho dos 15 parlamentares nas redes Instagram, X, Facebook, YouTube e TikTok, entre 1º de fevereiro e 30 de abril de 2026, considerando os perfis oficiais ativos de cada um. Nem todos os deputados mantêm presença nas cinco plataformas.

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) atingiu o Índice de Relevância nas Redes (IR² Nexus) global de 80,29 pontos no período, em uma escala de 0 a 100. O score ficou consideravelmente acima dos outros 14 perfis analisados (cinco de cada uma das três linhas ideológicas) e representa mais do que o dobro do índice registrado pelo segundo colocado, Fábio Teruel (MDB-SP), que somou 35,92 pontos.

Em seguida, no ranking por relevância, vêm os deputados Gustavo Gayer (PL-GO), com 25,81 pontos; Erika Hilton (PSOL-SP), com 22,13; e André Janones (Rede-MG), com 18,23.

O índice é calculado com base em quatro critérios: volume de publicações (frequência), volume de interações (engajamento), quantidade de seguidores (alcance) e média de interações por post (eficiência), combinados em metodologia própria.

A escala vai de 0 a 100, e a pontuação máxima reflete o melhor desempenho registrado entre os perfis analisados em cada rede - ou seja, scores elevados indicam liderança relativa dentro do grupo avaliado.

Veja os parlamentares analisados na pesquisa:

Direita: Nikolas Ferreira (PL-MG), Marco Feliciano (PL-SP), Sargento Fahur (PL-PR), Douglas Viegas (União-SP) e Gustavo Gayer (PL-GO);

Centro: Tiririca (PSD-SP), Fábio Teruel (MDB-SP), Delegado Bruno Lima (PP-SP), Delegado Palumbo (Podemos-SP) e Túlio Gadelha (PSD-PE);

Esquerda: Erika Hilton (PSOL-SP), André Janones (Rede-MG), Tabata Amaral (PSB-SP), Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Juntos, os 15 deputados pesquisados publicaram 8.595 posts e geraram 865 milhões de interações no período, o que dá uma média de pouco mais de 100,6 mil interações por post. Mais da metade desse engajamento se concentrou nos cinco deputados de direita, com média de 137 mil interações por publicação. O centro respondeu por 27,1% das interações e a esquerda, por 20,3%.

Os dados da Nexus indicam perfis de audiência distintos em cada plataforma. No YouTube, os deputados de direita registraram média de 204 mil interações por post, ante 38 mil do centro e 5 mil da esquerda.

No X, a relação se aproxima: a esquerda alcançou 107 mil interações por post e a direita, 99 mil - no caso da esquerda, com forte contribuição dos conteúdos de Erika Hilton sobre misoginia, transfobia e direitos trabalhistas.

No Facebook, o melhor desempenho proporcional foi do centro, sustentado pela audiência de conteúdo religioso de Fábio Teruel e pela base de segurança pública de Delegado Palumbo.

"No YouTube, o público respondeu com mais intensidade aos conteúdos de embate institucional publicados por parlamentares de direita. No X, esquerda e direita praticamente empatam em eficiência, com leve vantagem para as pautas de direitos civis e trabalhistas da esquerda", analisa o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski.

Centro e direita na frente

Líder no consolidado geral, Nikolas teve os melhores resultados em três das cinco plataformas: Instagram, X e TikTok. Mesmo com menor frequência de postagens em canais como o Instagram, ele atinge volumes massivos de interações - 184 milhões no trimestre, uma média de 326 mil interações por post - e supera estratégias baseadas na repetição de conteúdo.

No X e no Instagram, o engajamento do deputado mineiro é ancorado em críticas diretas ao governo federal, debates sobre configurações familiares e alegações de perseguição institucional. No YouTube e no TikTok, ele adapta a narrativa ao formato de vídeo-resposta. Termos como "Brasil", "Deus", "Lula", "Moraes", "salvar", 'verdade", "acorda' e 'povo" dominam suas publicações.

Erika Hilton e André Janones completam as cinco primeiras posições do IR² Nexus global, com estratégias distintas. Hilton se destacou pelo debate em torno de direitos civis e o fim da jornada de trabalho 6x1 (com termos como "mulheres", "luta' e "escala"). Já Janones apostou em denúncias rápidas e chamadas de ação, usando palavras como "urgente", "compartilhe" e referências a atores políticos ("Lula" e "Bolsonaro") e ao programa "Bolsa Família".

"O desempenho de parlamentares como Nikolas Ferreira, Erika Hilton, Fábio Teruel ou Delegado Bruno Lima mostra que diferentes temas podem gerar grande repercussão quando encontram públicos altamente engajados e formatos adequados para cada plataforma", analisa Tokarski.