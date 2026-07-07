Lula publicou vídeo mostrando a rotina de treino na academia - Reprodução / Redes sociais

Lula publicou vídeo mostrando a rotina de treino na academiaReprodução / Redes sociais

Publicado 07/07/2026 12:01

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, nesta terça-feira (7), um vídeo mostrando a rotina de treino na academia e divulgando as inscrições do Programa Universidade para Todos (Prouni)

"Tô terminando a minha ginástica e acabo de receber uma boa notícia, que eu quero compartilhar com você: a notícia extraordinária, porque começa hoje as inscrições para o Prouni", disse o presidente.







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Os interessados já podem se inscrever no processo seletivo do segundo semestre. O prazo de inscrições vai até a sexta-feira (10).

A iniciativa federal oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50% do valor da mensalidade) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior.



O candidato deverá optar por concorrer a bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.



Todas as informações sobre as regras deste processo seletivo estão no Edital nº 51/2026, publicado na última quarta-feira (1º) pelo Ministério da Educação (MEC).

Quem pode se inscrever

Para se inscrever, é necessário que o estudante tenha completado o ensino médio; participado das edições de 2024 ou de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não tenha zerado a redação do Enem.



Os candidatos precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:



- ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública

- ter feito o ensino médio como bolsista integral ou bolsista parcial em instituição privada

- ter mesclado o ensino médio entre escola pública e privada

- ser uma pessoa com deficiência como previsto na legislação

- ser professor ativo da rede pública de ensino que queiram cursar licenciatura ou pedagogia. Para esses docentes, não é exigido o limite de renda que se aplica aos demais candidatos

Quem participou do Enem na condição de treineiro, ou seja, para autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio não pode se inscrever no Prouni 2026.



Além disso, é necessário que todos os inscritos se atentem aos critérios de renda exigidos para a obtenção da bolsa.



Para as bolsas integrais, que cobrem 100% do valor da mensalidade, a renda familiar bruta mensal por pessoa é de até 1,5 salário mínimo.



Já para as bolsas parciais, que cobrem 50% do valor da mensalidade, a renda familiar bruta mensal por pessoa é de até três salários mínimos.

Classificação

Para fins de classificação e eventual pré-seleção no processo seletivo, será utilizada a edição do Enem em que o estudante obteve a melhor média.



A classificação ainda observará a modalidade de concorrência escolhida na inscrição pelo candidato, por curso, turno, local de oferta e instituição, além de considerar se o candidato concorre em ampla concorrência ou às bolsas destinadas à implementação de políticas afirmativas.



Resultado

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 15 de julho na página do Prouni. Já a segunda chamada sairá no dia 5 de agosto.



Depois disso, os selecionados na primeira chamada precisam comprovar as informações de 15 a 24 de julho. Já os da segunda chamada deverão confirmar entre os dias 5 e 14 de agosto.



Confira abaixo o cronograma oficial do Prouni 2026/2:



- inscrições: 7 a 10 de julho

- resultado 1ª chamada: 15 de julho

- resultado 2ª chamada: 5 de agosto

- lista de espera: 26 e 27 de agosto

- resultado lista de Espera: 1º de setembro

*Com informações da Agência Brasil