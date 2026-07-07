Buscas são feitas nos endereços dos investigados, que podem ser acusados de corrupçãoDivulgação / MP-SP
MP combate fraudes em licitações da prefeitura de São Paulo
Servidores teriam favorecido empresas em troca de vantagens indevidas
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Morre Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Pantanal' e 'O Rei do Gado'
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