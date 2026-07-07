Prazo inicial para análise e apresentação de modificações ao texto da PEC é de 10 sessões do plenárioJoédson Alves / Agência Brasil
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