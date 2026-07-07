Justiça Eleitoral mantém a convocação de pessoas que já atuaram como mesários em eleições anterioresRoberto Jayme/ASCOM/TSE
Justiça Eleitoral começa a convocar mesários para eleições de outubro
Voluntários são informados por meio de cartas com informações detalhadas sobre a função
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