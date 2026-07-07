Kassab foi anunciado como vice de Caiado na última quarta-feira (1º)Divulgação
Kassab critica Flávio Bolsonaro por tentar 'colar influência' em Trump
Dirigente também condenou carta enviada por senador ao Escritório do Representante Comercial dos EUA
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Direita domina ranking de deputados mais seguidos nas redes
Levantamento mostra que representantes desse campo político concentram mais da metade das interações entre parlamentares
Zema culpa governo Lula por tarifaço dos EUA contra o Brasil
Pré-candidato à Presidência afirmou que a política externa do governo petista contribuiu para o desgaste
Flávio Bolsonaro ataca governo Lula e defende PIX nos EUA
Em audiência em Washington, parlamentar pediu o fim das sobretaxas a produtos brasileiros
Moraes manda PF ouvir Flávio Bolsonaro em inquérito sobre Lula
Ministro atendeu pedido da PGR
MP mira ex-servidores da Prefeitura de SP por fraude em licitações
Funcionário comissionado, que recebia R$ 2 mil, era responsável por contrato de R$ 1 bilhão