Posse de arma de Jair Bolsonaro foi revogada pelo fato do ex-presidente estar cumprindo pena de prisãoReprodução/Redes sociais
Defesa de Bolsonaro esclarece armas não encontradas pelo Exército
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