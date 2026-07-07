Os acertadores de cinco dezenas na Mega-Sena irão receber R$ 29.711,79 cada - Luciano Belford/Arquivo O Dia
Os acertadores de cinco dezenas na Mega-Sena irão receber R$ 29.711,79 cadaLuciano Belford/Arquivo O Dia
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.028 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira, 7. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 02 - 10 - 11 - 25 - 51 - 56
- 61 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 29.711,79 cada
- 4.012 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 744,64 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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