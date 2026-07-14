Declarações de Motta ocorreram nesta terça-feira após sessão no plenárioLula Marques / Agência Brasil
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Deputado disse que não iria comentar a menção da PF sobre a deliberação do ministro do STF
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