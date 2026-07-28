Javier Milei participou da convenção do Partido Liberal no último sábado (25) - AFP

Javier Milei participou da convenção do Partido Liberal no último sábado (25)AFP

Publicado 28/07/2026 16:39

O Partido dos Trabalhadores (PT) acionou a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) para investigar possíveis irregularidades na participação do presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção do PL que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República . Na representação, a sigla questiona a falta de transparência sobre a origem dos recursos utilizados para viabilizar a viagem do líder argentino ao evento.

A sigla pede a abertura de investigação para apurar se a presença de Milei foi custeada com recursos públicos da Argentina, recursos próprios do presidente, verbas partidárias do PL ou aportes privados de terceiros. Segundo o PT, a identificação da origem do financiamento permitirá ao Ministério Público Eleitoral verificar a regularidade jurídica das despesas

"Justamente porque a solenidade envolveu aparato estatal, instalações públicas, protocolo oficial, participação de agentes públicos e utilização da estrutura administrativa estadual, mostra-se imprescindível esclarecer a extensão dos recursos empregados e sua efetiva vinculação à finalidade institucional que justificou a realização do ato", afirma o PT na representação.