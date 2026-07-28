Alckmin fez críticas a Milei após a ofensas do presidente da Argentina em convenção do PLMarcelo Camargo / Agência Brasil
Alckmin diz que Milei presta desserviço à Argentina
Vice-presidente da República destacou que Brasil é o maior importador do país vizinho
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