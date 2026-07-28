Abdoulaye Dieng tinha 1 ano e 4 meses e morreu enquanto era atendido em UPA - Reprodução

Abdoulaye Dieng tinha 1 ano e 4 meses e morreu enquanto era atendido em UPAReprodução

Publicado 28/07/2026 17:45 | Atualizado 28/07/2026 18:07

Duas funcionárias da Creche Luz do Brás foram desligadas, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME) de São Paulo. Na última semana, o bebê Abdoulaye Dieng, de um ano e quatro meses, morreu após ficar com o pescoço preso na grade de uma sala da instituição, na região central de São Paulo.

"Até o momento, duas professoras foram desligadas por decisão da OSC (Organização da Sociedade Civil) responsável e substituídas por novas profissionais", afirmou a pasta.

Em nota, a SME informou que "está em curso procedimento administrativo para apurar os fatos" e que, "caso sejam confirmadas irregularidades, serão adotadas as providências cabíveis, incluindo o possível descredenciamento da organização parceira responsável pela unidade".

Abdoulaye Dieng estava em uma sala multiuso da Creche Luz do Brás. Ele teria deitado no chão e colocado a cabeça em um vão entre uma barra de ferro e um espelho. Segundo o órgão, a sala permanece interditada desde a última sexta-feira, 24, e passa por análise técnica.

O advogado Erson de Oliveira, que representa a família da criança, disse que Abdoulaye ficou preso por seis minutos antes de as monitoras perceberem o que havia ocorrido. Oliveira afirmou ainda que o menino estava sem supervisão no momento do acidente. "O vídeo (da câmera de monitoramento) mostra que ele lutou pela vida durante seis minutos", afirmou o advogado.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que policiais militares que faziam patrulhamento pela região foram abordados por funcionários da creche, que já estavam levando Abdoulaye à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mooca. O menino não resistiu e morreu na unidade.

A defesa da família questiona por que os profissionais socorreram a criança por meios próprios, em vez de acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a SME, equipes da Diretoria Regional de Educação e do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem (NAAPA) prestam o suporte necessário à família.