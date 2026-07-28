Débora foi condenada por pichar a frase 'Perdeu, mané' na estátua A JustiçaJoedson Alves / Agência Brasil (Arquivo) / Montagem / Redes sociais / Reprodução
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