No 1º turno, Raquel Lyra registra 43% de intenção de voto, e João Campos, 37%Divulgação
No primeiro turno, Raquel registrou 43% de intenção de voto na pesquisa estimulada, e João Campos, 37%. Camila Falcão (UP), Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) têm 1% cada. Os indecisos são 11%, e 6% votarão branco ou nulo ou não irão votar
Na simulação de segundo turno, Raquel Lyra registrou 45% de intenção de voto, e João Campos, 39%. Os indecisos são 8%, e 8% afirmam que votarão branco ou nulo ou não irão votar. A governadora cresceu sete pontos porcentuais desde a rodada anterior, de abril, enquanto Campos caiu sete.
Ainda que Raquel esteja numericamente à frente do ex-prefeito do Recife, o cenário é de empate técnico no limite da margem de erro, de três pontos porcentuais para mais e para menos.
Senado
A Genial/Quaest realizou 900 entrevistas a domicílio com eleitores de Pernambuco entre os dias 22 e 26 de julho. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PE-09649/2026.
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