João Campos é ex-prefeito de Recife e Raquel Lyra é governadora de PernambucoDivulgação
Campos lidera contra Raquel no primeiro turno por 42% a 34% dos votos no cenário estimulado. No segundo turno, o ex-prefeito da capital Campos tem 46% e Raquel, 38%, com 8% de indecisos e 8% que pretendem votar branco, anular o voto ou não ir votar.
A pesquisa Genial/Quaest ouviu 900 moradores de Pernambuco entre os dias 22 e 26 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PE-08904/2026.
Disputa pelo Senado
A pesquisa aponta para uma disputa embolada entre Humberto Costa (PT), Miguel Coelho (União Brasil) e Mendonça Filho (PL) na disputa pela segunda vaga: Costa tem 12%, Coelho, 10% e Mendonça Filho, 8%. O petista está empatado com Marília Arraes no limite da margem de erro, de três pontos porcentuais. Além disso, Costa, Coelho e Filho também estão em empate técnico.
Avaliação do governo de Raquel Lyra
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