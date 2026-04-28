Caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos como lesão corporal no contexto de violência doméstica - Reprodução / Google Street View

Caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos como lesão corporal no contexto de violência domésticaReprodução / Google Street View

Publicado 28/04/2026 12:13

Um homem, de 18 anos, foi preso na madrugada de domingo (26) por espancar a namorada com socos e chutes na saída de uma festa de aniversário em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A jovem, de 16 anos, está grávida de sete meses.

Policiais militares (PMs) foram acionados para atender à ocorrência. No local, a mulher contou ter sido agredida pelo namorado com socos e chutes. Segundo os agentes, a vítima apresentava marcas visíveis pelo corpo e recebeu atendimento em um hospital. O homem estaria contestando a paternidade da criança.

No depoimento, a mulher pediu uma medida protetiva contra o agressor. A prisão ocorreu em flagrante, e o caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos como lesão corporal no contexto de violência doméstica.