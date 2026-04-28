Caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos como lesão corporal no contexto de violência domésticaReprodução / Google Street View
Adolescente grávida de 7 meses é espancada pelo namorado em SP
Homem foi preso em flagrante
Operação nacional da PF mira abuso sexual infantojuvenil
Ação cumpre 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão em todo o país
Prazo para isenção de taxa do Enem 2026 termina nesta quinta-feira
Saiba quem tem direito e como fazer o pedido
Acidente com ônibus deixa dois mortos e 33 feridos em MG
Veículo com 60 passageiros bateu na traseira de um caminhão em Uberaba
Lula sanciona lei que prevê reajuste salarial para forças de segurança do DF, com 11 vetos
Impacto orçamentário dos reajustes é estimado em R$ 3 bilhões em 2026
Apenas 3% de presos provisórios conseguiram votar nas últimas eleições
Estabelecimentos prisionais têm poucas sessões eleitorais previstas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.