Barco que virou em Foz do Iguaçu tinha a bordo, além do turista, cinco familiares e dois tripulantesMacuco Safari/Divulgação
Quando o barco virou, o turista estava acompanhado de cinco familiares, além de dois tripulantes, todos resgatados pelo Corpo de Bombeiros.
O barco de turismo pertence à empresa Ilha do Sol, agência de viagens responsável pelo passeio Macuco Safari. O contrato de concessão para passeios pelas Cataratas foi celebrado em janeiro de 2010 entre a empresa e o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
O Corpo de Bombeiros do Paraná informou que o turista sofreu afogamento que evoluiu para parada cardiorrespiratória.
As outras vítimas foram atendidas no local pela equipe do parque e depois encaminhadas ao hospital no Porto Seco do Kattamaram, para onde foram encaminhados também o piloto e o co-piloto do barco. Todos estão fora de perigo.
Os holandeses chegaram ao Brasil nesta segunda-feira (27) e iriam retornar para a Holanda no próximo dia 30.
ICMBio
A nota diz que o caso envolveu uma família que estava em um passeio privativo e que o resgate e a assistência aos turistas foram feitos de forma imediata.
Como fiscal do contrato, o ICMBio verificou que toda a documentação relacionada à concessionária Ilha do Sol está regular e que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.
Empresa
A empresa disse ainda que atua há 35 anos no Parque Nacional do Iguaçu e que tem todas as certificações e licenças necessárias para operar.
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