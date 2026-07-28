Barco que virou em Foz do Iguaçu tinha a bordo, além do turista, cinco familiares e dois tripulantes - Macuco Safari/Divulgação

Barco que virou em Foz do Iguaçu tinha a bordo, além do turista, cinco familiares e dois tripulantesMacuco Safari/Divulgação

Publicado 28/07/2026 20:18 | Atualizado 28/07/2026 20:48

Um holandês de 26 anos morreu nesta terça-feira (28) quando participava de um passeio de barco nas Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná.



Quando o barco virou, o turista estava acompanhado de cinco familiares, além de dois tripulantes, todos resgatados pelo Corpo de Bombeiros.



O barco de turismo pertence à empresa Ilha do Sol, agência de viagens responsável pelo passeio Macuco Safari. O contrato de concessão para passeios pelas Cataratas foi celebrado em janeiro de 2010 entre a empresa e o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio).



O Corpo de Bombeiros do Paraná informou que o turista sofreu afogamento que evoluiu para parada cardiorrespiratória.



As outras vítimas foram atendidas no local pela equipe do parque e depois encaminhadas ao hospital no Porto Seco do Kattamaram, para onde foram encaminhados também o piloto e o co-piloto do barco. Todos estão fora de perigo.



Os holandeses chegaram ao Brasil nesta segunda-feira (27) e iriam retornar para a Holanda no próximo dia 30.



ICMBio

Em nota, o ICMBio lamentou a morte e anunciou a suspensão do Passeio do Macuco por três dias, a partir desta quarta-feira (29).



A nota diz que o caso envolveu uma família que estava em um passeio privativo e que o resgate e a assistência aos turistas foram feitos de forma imediata.



Como fiscal do contrato, o ICMBio verificou que toda a documentação relacionada à concessionária Ilha do Sol está regular e que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.



Empresa

Em nota, a Ilha do Sol manifestou pesar pelo falecimento do jovem e disse que presta assistência às vítimas e que colabora com as investigações..



A empresa disse ainda que atua há 35 anos no Parque Nacional do Iguaçu e que tem todas as certificações e licenças necessárias para operar.