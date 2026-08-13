Durigan fez declarações nesta quinta-feiraReprodução / TV Record
"Pegando esses 800 mil, com 1 milhão e 200 mil pessoas que já tinham voluntariamente sido autoexcluídas, nós chegamos a 2 milhões de pessoas, mais as pessoas que estão em cadastro do Bolsa Família e do BPC, que hoje são mais de 3 milhões, a gente chega a um total de mais de 5 milhões de pessoas impedidas, obstaculizadas, excluídas do jogo no Brasil nesse compromisso de ir tratando as bets como cigarro em desincentivo ao jogo no país", disse.
Durigan também afirmou que manteve seu compromisso de dar transparência ativa aos processos de liberação de novas bets no País.
Segundo ele, há 85 processos com os principais documentos abertos para consulta do público.