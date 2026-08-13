Flávio Bolsonaro publicou um vídeo em seu perfil no Instagram nesta quinta-feiraRedes sociais / Reprodução
Na mesma certidão, Flávio aparece como filiado ao PL desde 8 de dezembro de 2021, mas com a situação de "desfiliado em 12/08/2026". Ou seja, o registro no Missão ocorre na mesma data em que foi lançada a desfiliação do senador do PL.
O candidato precisa corrigir o erro a tempo de registrar sua candidatura até as 19 horas do sábado, 15 de agosto.
"O Partido Missão vem a público informar que foi vítima de uma tentativa de filiação fraudulenta de Flávio Bolsonaro. Nosso sistema, ao notar a fraude, tentou realizar no mesmo dia o cancelamento da filiação, ação que foi rejeitada pelo TSE", diz a nota.
Segundo o Missão, o parlamentar teria sido informado da tentativa de filiação desde 2 de agosto. "Consta em nosso sistema que os e-mails enviados foram abertos, mas não foram respondidos", afirma a legenda. O partido também divulgou prints que provariam o suposto aviso.
A versão contrasta com a certidão de filiação partidária emitida pelo TSE. No documento, a filiação do senador ao Missão foi registrada em 12 de agosto de 2026 e aparece como regular no sistema da Justiça Eleitoral.
O Missão informou ainda que "já está adotando todas as providências cabíveis junto à Polícia Federal e ao TSE" e disse que "um relatório com todos os logs, e-mails e IPs será disponibilizado para a imprensa e autoridades".
Desalinhamento ideológico
"Ressaltamos, ainda, que não é do interesse do partido acolher em seus quadros um parlamentar que, para além do desalinhamento ideológico, figura em acusações e suspeitas de envolvimento em esquemas de corrupção. O Partido Missão reafirma que não compactua com filiações de natureza fraudulenta e repudia veementemente episódios dessa natureza. Colocamo-nos à disposição das autoridades competentes para a completa apuração dos fatos", finaliza a nota.
Flávio Bolsonaro diz que filiação dele foi fraudada: ''Sistema tenta me parar''
"Fraudaram a minha filiação partidária. O sistema vai tentar de tudo pra me parar, mas não vai conseguir, porque Deus está no comando e a gente junto vai resgatar o nosso Brasil", declarou o candidato, em um vídeo publicado nas redes sociais.
TSE: Kássio enviou representação ao MP para providências sobre filiação de Flávio ao Missão
"O Tribunal Superior Eleitoral informa que a filiação de Flávio Bolsonaro ao partido Missão não foi fruto de hackeamento do sistema de filiação partidária, mas sim de uso indevido da ferramenta por parte de alguém que possuía as credencias da legenda para efetivar filiações", informou a Corte.
A nota também informa que já está sob análise o pedido protocolado pelo PL para desfiliar Flávio do Missão.