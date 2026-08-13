Função de juiz 'inclui suportar calado agressões e injustiças', afirmou Flávio DinoRosinei Coutinho/STF
Dino cita 'injustiças' após operação contra fonte de jornalista
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Carlos Lopes, principal dirigente da Conafer, se entregou em Brasília; ele estava foragido desde novembro de 2025
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Onda de calor deve elevar temperaturas em grande parte do país
Amazônia, Centro-Oeste e Sudeste estão sob alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar, informa Inmet
Haddad diz que motorista foi seguido por policiais
Caso aconteceu após funcionário deixar petista em casa; ex-ministro da Fazenda classificou abordagem como 'fora do padrão'
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