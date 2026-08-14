Haddad relatou que viatura da PM seguiu veículo conduzido por motorista - Reprodução / Redes sociais

Haddad relatou que viatura da PM seguiu veículo conduzido por motoristaReprodução / Redes sociais

Publicado 14/08/2026 08:32

Polícia Militar de São Paulo afirmou ter instaurado, nesta quinta-feira, 13, uma investigação preliminar para apurar o relato do candidato ao governo estadual Fernando Haddad (PT) de ter havido uma suposta abordagem ao motorista do ex-ministro . Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a apuração não identificou, até aqui, indícios dessa abordagem.

Vídeo mostra PM acompanhando carro de motorista de Haddad antes de parar em sua residência.



Um vídeo divulgado pelo Estadão registrou uma viatura da Polícia Militar acompanhando o veículo do motorista do candidato ao Governo de SP, Fernando Haddad (PT), até a entrada de sua… pic.twitter.com/ObEWOh7DQX — the news (@thenews_br) August 13, 2026

"Até o momento, foram analisadas imagens de cerca de 40 câmeras privadas de residências e estabelecimentos comerciais ao longo do percurso indicado pelo motorista. As diligências realizadas até agora não identificaram nenhum indício de abordagem ou procedimento irregular por parte dos policiais nem interação das equipes com o candidato ou membros da sua equipe. Após a checagem visual, a identificação e percurso das viaturas foram confirmadas pelo sistema de geolocalização dos veículos", destacou a SSP.



Segundo a pasta, "a apuração prossegue e, caso sejam identificados indícios de irregularidades, o procedimento poderá ser convertido em inquérito".



Haddad relatou abordagem em entrevista "Até o momento, foram analisadas imagens de cerca de 40 câmeras privadas de residências e estabelecimentos comerciais ao longo do percurso indicado pelo motorista. As diligências realizadas até agora não identificaram nenhum indício de abordagem ou procedimento irregular por parte dos policiais nem interação das equipes com o candidato ou membros da sua equipe. Após a checagem visual, a identificação e percurso das viaturas foram confirmadas pelo sistema de geolocalização dos veículos", destacou a SSP.Segundo a pasta, "a apuração prossegue e, caso sejam identificados indícios de irregularidades, o procedimento poderá ser convertido em inquérito".

O ex-ministro da Fazenda afirmou que seu motorista foi alvo de abordagem "fora do padrão" e de perseguição pela Polícia Militar (PM), na noite da última terça-feira, 11.



Segundo Haddad, os fatos aconteceram depois de o funcionário deixá-lo em casa, na zona sul de São Paulo. Ele ainda disse ter tomado conhecimento do ocorrido nesta quarta-feira, 12. Em conversa com jornalistas, o candidato ao governo preferiu preservar a identidade do motorista. "Estava abalado até hoje de manhã." Um vídeo mostra a viatura passando segundos antes de o carro de Haddad estacionar.



O ex-ministro retornava de um compromisso na Faculdade do Largo São Francisco, na capital paulista. "Meu motorista foi acompanhado de uma forma estranha." O candidato afirmou que a viatura da PM "emparelhou" e "ficou colada" na traseira do veículo conduzido pelo funcionário. Ainda no percurso, o motorista entrou no estacionamento de um hotel.



Segundo os relatos, os policiais direcionaram lanternas para iluminar o interior do carro, depois que Haddad já tinha deixado o veículo. A partir dali, o condutor percebeu estar sendo seguido pela viatura da PM. "Uma coisa é pedir para parar, pedir documento. Mas não foi isso."