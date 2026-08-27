Flávio disse que Cunha 'tem um papel importante na história'Reprodução / Instagram
"Foi aquele que abriu os olhos da população brasileira e derrubou a Dilma, talvez a pior presidente que este País tenha tido e, graças a Deus, o Brasil reagiu a tempo. O Eduardo é candidato a deputado federal", declarou Flávio, em vídeo publicado por Cunha nas redes sociais.
Eduardo Cunha afirmou apoiar Flávio à Presidência, apesar da neutralidade do Republicanos em âmbito nacional. O ex-deputado também tem usado em suas redes imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agradecendo a ele pela participação no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).
Outros vídeos publicados por Cunha também mostram figuras políticas e religiosas o endossando, como o deputado Marco Feliciano (PL-SP) e o pastor evangélico Valdemiro Santiago.
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