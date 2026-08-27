Flávio disse que Cunha 'tem um papel importante na história' - Reprodução / Instagram

Flávio disse que Cunha 'tem um papel importante na história'Reprodução / Instagram

Publicado 27/08/2026 11:49

"Foi aquele que abriu os olhos da população brasileira e derrubou a Dilma, talvez a pior presidente que este País tenha tido e, graças a Deus, o Brasil reagiu a tempo. O Eduardo é candidato a deputado federal", declarou Flávio, em vídeo publicado por Cunha nas redes sociais.Eduardo Cunha afirmou apoiar Flávio à Presidência, apesar da neutralidade do Republicanos em âmbito nacional. O ex-deputado também tem usado em suas redes imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agradecendo a ele pela participação no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).