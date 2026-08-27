Omar Aziz protocolou seu parecer sobre a proposta de fim da escala 6x1 nesta quinta-feira - Waldemir Barreto / Agência Senado

Omar Aziz protocolou seu parecer sobre a proposta de fim da escala 6x1 nesta quinta-feiraWaldemir Barreto / Agência Senado

Publicado 27/08/2026 14:33

O senador Omar Aziz (PSD-AM) protocolou o seu parecer sobre a proposta de fim da escala 6x1 e manteve, nesta quinta-feira, 27, o texto aprovado na Câmara dos Deputados. Aziz é o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O parlamentar rejeitou todas as emendas apresentadas.