Campanha de Lula quer que Flávio apague postagens da festaReprodução / Youtube
Lula pede inelegibilidade de Flávio por suposto abuso na Festa de Barretos
Defesa do presidente alega que evento foi 'showmício disfarçado'
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Bombeiros levaram 40 minutos para controlar as chamas
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Brasil participa de pesquisa inédita que busca a cura da hepatite B
Estudo global contará com 150 voluntários no país para entender o comportamento do vírus e acelerar a criação de novos fármacos
Congresso vota nesta semana fim da escala 6x1 e 'taxa das blusinhas'
As pautas fazem parte do esforço concentrado da Câmara dos Deputados e do Senado antes das eleições de outubro
Flávio Bolsonaro: 'Vamos criar mais meio milhão de vagas em presídios'
Candidato à Presidência da República pelo PL afirmou que também pretende criar um ministério da segurança pública
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formulou o Manual do Eleitor, que reúne em um resumo explicativo as principais normas e orientações
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