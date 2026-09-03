Alcolumbre fez pronunciamento durante a sessão do SenadoLula Marques / Agência Brasil
"Todo mundo esqueceu que pediram R$ 130 milhões para a mesma pessoa para fazer um filme. Agora o culpado é só o ministro Alexandre de Moraes", disse Alcolumbre.
A declaração do presidente do Senado é uma referência ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato do Partido Liberal (PL) à presidência da República, e que também teve conversas com Vorcaro divulgadas pela imprensa. Um áudio registra quando o senador pediu a Vorcaro para destinar recursos para a produção do filme Dark Horse, que retrata a carreira política do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Nesta semana, o Estadão revelou conteúdo de um relatório da Polícia Federal mostrando as mensagens que Vorcaro trocou com Moraes. Nas conversas, o banqueiro pedia auxílio do magistrado sobre as investigações e processos que tramitavam contra ele o Master. Após a divulgação das mensagens, a oposição retomou a pressão para aprovar de impeachment do ministro do STF.
O relatório cita ainda conversas de Vorcaro com o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Intermediadas por um advogado, as mensagens tratam, por exemplo, de viagem de Gonet a Londres para um evento patrocinado pelo Master.