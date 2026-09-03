Augusto Cury participou deu uma entrevista para o podcast SaladaCast na última quarta-feira - Redes socias / Reprodução

Augusto Cury participou deu uma entrevista para o podcast SaladaCast na última quarta-feiraRedes socias / Reprodução

Publicado 03/09/2026 07:47 | Atualizado 03/09/2026 07:48

"Eu sou contra a reeleição. Nós teríamos que ter um mandato e ir embora para nunca mais voltar", afirmou. Na sequência, Cury disse que tem discutido com juristas uma mudança no modelo do Supremo. "Oito anos e ir embora, terminar a vitaliciedade e vão embora. Assim como um senador fica oito anos, também um ministro do Supremo Tribunal Federal."Segundo o candidato, a alteração exigiria uma mudança na Constituição. Cury afirmou que a limitação do mandato permitiria renovação periódica da Corte e criticou ministros que, na avaliação dele, tentam "legislar" em vez de atuar apenas como guardiões da Constituição.Questionado depois sobre as revelações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e ministros do STF, Cury repetiu que nenhuma autoridade deve estar livre de investigação."Se há suspeita, tem de ser investigado, seja qual for. O presidente, ministros, congressistas e também ministro do STJ, do STF ou qualquer outro cargo", disse. "Se provar que houve culpa, tem de ser condenado. Se provar que não houve culpa, está isento."