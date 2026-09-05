Ao todo, TSE recebeu 13 pedidos de registro de chapas em 2026Marcelo Camargo / Agência Brasil
TSE aprova mais duas candidaturas à Presidência; total chega a oito
Cinco registros continuam em análise; julgamento verifica cumprimento de exigências previstas na legislação para a participação no pleito
Dallagnol divulga sigilo fiscal de Zanin, que pede responsabilização
Documentos de ministro do STF foram anexados ao registro de candidatura ao Senado do ex-procurador da República
Anvisa aprova importação de remédio experimental para piloto Lito
Youtuber foi diagnosticado com Doença de Creutzfeldt-Jakob, condição rara, com menos de 100 casos suspeitos registrados por ano no Brasil
Jovem morre depois de carro saltar e capotar duas vezes em Santa Catarina
Motorista não utiliza cinto de segurança e sofreu um trauma grave na região da cabeça; veículo trafegava em alta velocidade
Flávio: Alexandre de Moraes é 'laranja podre' dentro do STF
Candidato à Presidência da República acusa ministro do Supremo de ter um 'gabinete da perseguição'
Líder do CV envolvido em fuga por túnel é preso no Paraguai
João Batista Vieira dos Santos foi localizado com documentos falsos, durante uma ação conjunta entre as polícias do Brasil e do país vizinho
Justiça condena pais a indenizar filho expulso por orientação sexual
Conselho Tutelar acolheu o jovem em agosto de 2025; perícia apontou negligência afetiva e violência psicológica
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