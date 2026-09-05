Proposta de Gilmar Mendes é mais um capítulo da crise no STFCarlos Moura / SCO STF
Gilmar propõe proibir integrantes da Polícia Federal em gabinetes do STF
Ministro sugeriu a mudança ao presidente do Supremo após a divulgação do relatório da PF sobre os diálogos Vorcaro com Moraes
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Chuva em SP derruba 28 árvores e deixa 31 mil endereços sem luz
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Motorista não utiliza cinto de segurança e sofreu um trauma grave na região da cabeça; veículo trafegava em alta velocidade
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