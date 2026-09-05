Site tem, ainda, instruções sobre como formalizar uma denúncia relacionada a esse tipo de crime - Marcello Casal Jr./Arquivo/Agência Brasil

Site tem, ainda, instruções sobre como formalizar uma denúncia relacionada a esse tipo de crimeMarcello Casal Jr./Arquivo/Agência Brasil

Publicado 05/09/2026 15:47

Fruto de uma parceria entre a Childhood Brasil, o Instituto Liberta, o Grupo Mulheres do Brasil e a Vibra Energia, o Movimento Violência Sexual Zero lançou o Mapa Nacional dos Conselhos Tutelares. Plataforma gratuita funciona como atalho para os mais de 3,5 mil conselhos tutelares existentes pelo país, contendo informações de contato atualizadas.