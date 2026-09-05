Ônibus atingiu fachada de motel no bairro Caiçaras, em Belo Horizonte - Reprodução / Redes sociais

Ônibus atingiu fachada de motel no bairro Caiçaras, em Belo HorizonteReprodução / Redes sociais

Publicado 05/09/2026 12:26

E esse ônibus que invadiu um Motel em BH? pic.twitter.com/c9tpsdy7L2 — O Atleticano que mais pega ônibus em BH (@Thurblackbus) September 5, 2026

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que o coletivo invade a contramão, atravessa o canteiro central da pista e bate contra o estabelecimento, na altura do bairro Caiçaras, região Noroeste da capital mineira. De acordo com informações preliminares, o motorista teria apresentado um mal-estar e perdido o controle.Segundo a Polícia Militar, o ônibus derrubou a parede de um cômodo destinado ao descanso de funcionários do motel. Uma camareira, que estava no local, sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo SAMU.Ainda de acordo com a corporação, o motorista ficou em estado de choque após o acidente e seguiu para atendimento médico. As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Metropolitano Odilon Behrens. Não se sabe o estado de saúde atual.O Corpo de Bombeiros chegou ao local depois da retirada dos feridos. A corporação informou que verificou um possível vazamento de gás, que acabou descartado.Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da BHTrans, afirmou que o coletivo possui autorização de tráfego válida até maio de 2027 e que a via foi liberada às 6h.tentou contato com a administração do Motel Fantasy para esclarecimentos sobre o ocorrido, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto. Por telefone, uma funcionária disse que o local funciona normalmente.A Polícia Civil investiga as causas e circunstâncias do acidente. Ninguém foi conduzido à delegacia.