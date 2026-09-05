'Suas preces a Deus têm sido fundamentais para me sustentar e sustentar a minha família', disse André Mendonça - Reprodução / X

'Suas preces a Deus têm sido fundamentais para me sustentar e sustentar a minha família', disse André MendonçaReprodução / X

Publicado 05/09/2026 08:20 | Atualizado 05/09/2026 08:47

ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça gravou um vídeo para agradecer o apoio recebido de líderes evangélicos. Na publicação, divulgada nesta sexta-feira (4), o magistrado afirma que preces em seu favor têm sido "fundamentais" para sustentá-lo.