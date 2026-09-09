Para Mendonça, com o fim das investigações, não haveria mais motivo para manter o ex-procurador-geral do INSS preso - Divulgação

Para Mendonça, com o fim das investigações, não haveria mais motivo para manter o ex-procurador-geral do INSS presoDivulgação

Publicado 09/09/2026 16:45

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) , determinou a soltura de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e indiciado pela Polícia Federal (PF) por participação no desvio de contribuições associativas em aposentadorias e pensões. A decisão foi assinada na noite de terça-feira (8).