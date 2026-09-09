Decisão abre margem para que Caiado critique a proximidade entre Lula e o MST - Reprodução / YouTube

Decisão abre margem para que Caiado critique a proximidade entre Lula e o MSTReprodução / YouTube

Publicado 09/09/2026 21:58

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou pedido da coligação de Lula (PT), nesta quarta-feira, 9, contra uma propaganda do candidato a presidência Ronaldo Caiado (PSD)