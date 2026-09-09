Medida de Edson Fachin preserva todas as decisões tomadas por Moraes no inquérito das Fake News - Divulgação / Carlos Alves Moura

Medida de Edson Fachin preserva todas as decisões tomadas por Moraes no inquérito das Fake NewsDivulgação / Carlos Alves Moura

Publicado 09/09/2026 19:56

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin , retirou o ministro Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito das Fake News. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (9) e ficam preservadas todas as decisões tomadas por Moraes no processo até a data de hoje.