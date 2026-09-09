Para Caiado, a abertura dessas informações deve ser feita antes das eleiçõesLula Marques/Agência Brasil

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Estadão Conteúdo
O candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, protocolou, nesta quarta-feira, 9, um pedido ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), para a quebra total do sigilo das investigações do Banco Master e do escândalo do INSS.
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A petição ressalta "a ausência de informações" sobre os inquéritos e reclama que "ainda vigoram medidas de sigilo e segredo de justiça" sobre ele.

Para Caiado, a abertura dessas informações deve ser feita antes das eleições, para que o eleitor brasileiro possa escolher o presidente da República conhecendo as acusações que recaem em cada candidato.

"Não faz sentido que o povo brasileiro vá às urnas às cegas. É absolutamente necessário que se abra aos olhos do Brasil tudo o que a Polícia Federal já tem, pois o eleitor precisa saber dos fatos para julgá-los no seu sufrágio, sem depender de vazamentos escolhidos ou boatos construídos em torno de informações segmentadas e parciais", defendeu no documento.

O candidato está se referindo à recente crise institucional no STF iniciada pelo vazamento de informações por parte do ministro André Mendonça sobre Alexandre de Moraes, e novas revelações sobre o caso Master e seus envolvidos.

Os inquéritos sob a jurisdição de Mendonça incluem vários nomes de peso na política brasileira, como Flávio Bolsonaro e Lulinha, filho de Lula. Para Caiado, o vazamento não pode ser "seletivo", e os fatos "não podem sobrevir às eleições", causando mais desconfiança nas instituições democráticas.