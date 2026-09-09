Para Caiado, a abertura dessas informações deve ser feita antes das eleições - Lula Marques/Agência Brasil

Para Caiado, a abertura dessas informações deve ser feita antes das eleiçõesLula Marques/Agência Brasil

Publicado 09/09/2026 18:14

O candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado , protocolou, nesta quarta-feira, 9, um pedido ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), para a quebra total do sigilo das investigações do Banco Master e do escândalo do INSS.