Outros dois tornados foram registrados entre a tarde de quarta-feira (9) e a madrugada de quinta-feira (10)Redes sociais / Reprodução
Paraná registra o terceiro tornado em apenas três dias— Jornal O Dia (@jornalodia) September 12, 2026
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Segundo o órgão, o tornado se formou a partir de uma supercélula de tempestade durante a passagem de uma frente fria pelo Paraná. A intensidade do tornado ainda não foi definida e será determinada após o levantamento e a avaliação dos danos.
Os outros dois tornados foram registrados entre a tarde de quarta-feira, 9, e a madrugada de quinta-feira, 10. O primeiro atingiu uma área pequena de Francisco Alves, também no noroeste do Estado, por volta das 17h. O fenômeno durou pouco tempo e foi acompanhado por forte queda de granizo.
O segundo ocorreu por volta das 0h40 de quinta-feira, em Espigão Alto do Iguaçu, no centro-sul do Paraná. Os danos provocados pelos dois fenômenos ainda estavam sendo avaliados, mas houve registro de mortes devido a deslizamentos de terra.
A sequência de tornados ocorre em um período de forte instabilidade no Sul do País. A passagem da frente fria e a atuação do ciclone extratropical favoreceram a formação de tempestades severas e de supercélulas, que podem provocar fenômenos como tornados, granizo e rajadas intensas de vento.
Previsão do tempo no Paraná
O Inmet mantém aviso de tempestade válido neste sábado, com previsão de chuva de 30 a 60 mm por hora ou até 100 mm no dia, ventos de 60 km/h a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo