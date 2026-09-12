Outros dois tornados foram registrados entre a tarde de quarta-feira (9) e a madrugada de quinta-feira (10) - Redes sociais / Reprodução

Outros dois tornados foram registrados entre a tarde de quarta-feira (9) e a madrugada de quinta-feira (10)Redes sociais / Reprodução

Publicado 12/09/2026 11:32

O Paraná registrou o terceiro tornado em apenas três dias. O fenômeno mais recente ocorreu na tarde de sexta-feira, 11, na área rural de Goioerê, no noroeste do estado, por volta das 16h. A ocorrência foi confirmada pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Paraná registra o terceiro tornado em apenas três dias



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Segundo o órgão, o tornado se formou a partir de uma supercélula de tempestade durante a passagem de uma frente fria pelo Paraná. A intensidade do tornado ainda não foi definida e será determinada após o levantamento e a avaliação dos danos.



Os outros dois tornados foram registrados entre a tarde de quarta-feira, 9, e a madrugada de quinta-feira, 10. O primeiro atingiu uma área pequena de Francisco Alves, também no noroeste do Estado, por volta das 17h. O fenômeno durou pouco tempo e foi acompanhado por forte queda de granizo.



O segundo ocorreu por volta das 0h40 de quinta-feira, em Espigão Alto do Iguaçu, no centro-sul do Paraná. Os danos provocados pelos dois fenômenos ainda estavam sendo avaliados, mas houve registro de mortes devido a deslizamentos de terra.



A sequência de tornados ocorre em um período de forte instabilidade no Sul do País. A passagem da frente fria e a atuação do ciclone extratropical favoreceram a formação de tempestades severas e de supercélulas, que podem provocar fenômenos como tornados, granizo e rajadas intensas de vento. Segundo o órgão, o tornado se formou a partir de uma supercélula de tempestade durante a passagem de uma frente fria pelo Paraná. A intensidade do tornado ainda não foi definida e será determinada após o levantamento e a avaliação dos danos.Os outros dois tornados foram registrados entre a tarde de quarta-feira, 9, e a madrugada de quinta-feira, 10. O primeiro atingiu uma área pequena de Francisco Alves, também no noroeste do Estado, por volta das 17h. O fenômeno durou pouco tempo e foi acompanhado por forte queda de granizo.O segundo ocorreu por volta das 0h40 de quinta-feira, em Espigão Alto do Iguaçu, no centro-sul do Paraná. Os danos provocados pelos dois fenômenos ainda estavam sendo avaliados, mas houve registro de mortes devido a deslizamentos de terra.A sequência de tornados ocorre em um período de forte instabilidade no Sul do País. A passagem da frente fria e a atuação do ciclone extratropical favoreceram a formação de tempestades severas e de supercélulas, que podem provocar fenômenos como tornados, granizo e rajadas intensas de vento.

Previsão do tempo no Paraná

A previsão para este sábado, 12, ainda indica tempo instável no Paraná. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o noroeste, o norte e o nordeste do Estado podem ter pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Também há previsão de chuva no oeste, centro e leste paranaense, enquanto o sudoeste e o sul podem registrar chuva de forma mais isolada.



O Inmet mantém aviso de tempestade válido neste sábado, com previsão de chuva de 30 a 60 mm por hora ou até 100 mm no dia, ventos de 60 km/h a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo