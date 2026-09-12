Desabamento aconteceu na madrugada deste sábado - Defesa Civil de São Paulo / Reprodução

Desabamento aconteceu na madrugada deste sábado Defesa Civil de São Paulo / Reprodução

Publicado 12/09/2026 10:19

Em meio a fortes chuvas que assolam todo o estado de São Paulo (SP), um prédio em construção desabou sobre uma casa na madrugada deste sábado (12) no bairro da Penha, Zona Leste da capital, deixando mortos e feridos. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) segue com equipes na busca e salvamento de outras possíveis vítimas.

SP: prédio em construção desaba sobre casa e deixa mortos e feridos



Créditos: Redes sociais / Reprodução pic.twitter.com/DJoIOIG5hU — Jornal O Dia (@jornalodia) September 12, 2026

Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), cerca 60 bombeiros e 20 viaturas atuam no local. Eles foram acionados na madrugada deste sábado por volta das 2 da manhã. Até as 10h, duas pessoas foram encontradas mortas nos escombros.

O órgão também informou que uma criança foi resgatada com vida e levada ao Pronto-Socorro do Tatuapé, na Zona Leste, enquanto outra vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As causas do acidente ainda são investigadas.

Ainda na cidade de São Paulo, houve o desabamento de uma residência no bairro de Sapopemba, na Zona Leste, deixando 24 pessoas desalojadas. No bairro do Jabaquara, na Zona Sul, duas moradias desabaram às margens de um córrego, e outras oito foram interditadas por apresentarem risco de desmoronamento. Ao todo, 14 moradores ficaram desalojados.



* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro