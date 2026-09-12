Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 85 milhões neste domingo Wilson Dias/Agência Brasil

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Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia neste domingo (13) prêmio estimado em R$ 85 milhões. As seis dezenas do concurso 3.057 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
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As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (12) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 14 - 21 - 25 - 40 - 51 - 56 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.