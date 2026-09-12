Com a intensidade das chuvas na cidade de São Paulo, o Rio Tietê subiu e está perto de transbordarRedes sociais / Reprodução
Rio Tietê sobe e fica perto de transbordar na cidade de SP— Jornal O Dia (@jornalodia) September 12, 2026
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De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a chegada de uma frente fria ao litoral paulista neste fim de semana vai provocar chuvas generalizadas com forte intensidade, acompanhadas de intensas rajadas de vento que podem superar os 60km/h.
"Os modelos de previsão indicam que as instabilidades devem persistir até o início da próxima semana, com leve declínio das temperaturas", alerta o órgão municipal. O cenário se repete no domingo, 13.
A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para o risco de chuvas fortes, ventos intensos e granizo em diferentes regiões do estado. Na capital, os ventos podem superar 60 km/h.
Registro de morte após desmoronamento de prédio em construção
Segundo a Defesa Civil do Estado, por volta das 2 horas da madrugada, o edifício em construção desabou sobre uma residência na Rua Tequici, no bairro da Penha, zona leste da capital paulista. Foram notificadas dez vítimas, sendo que uma mulher foi retirada dos escombros já sem vida. Conforme o órgão estadual, a relação do acidente com as chuvas ainda não foi confirmada.
Previsão do tempo
No domingo, 13, o tempo continua instável, com chuva de moderada a forte e temperaturas ainda mais baixas - a máxima não deve passar dos 17°C. A tendência é de que as instabilidades continuem até o início da próxima semana.
Diante do cenário de chuvas intensas, a recomendação é evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar vias com correnteza e procurar abrigo durante as tempestades, especialmente longe de árvores e estruturas vulneráveis ao vento.