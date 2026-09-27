Lula destacou a importância da investigação para comprovar a inocência do filho e de ex-assessorCarlos Elias Junior
Lula diz acreditar na inocência de Lulinha e de ex-chefe de gabinete, mas defende investigação
Declaração foi dada em enrevista no programa Canal Livre, da Band
Flávio Bolsonaro diz que CNBB ajudou a divulgar fake news sobre Nossa Senhora
Candidato do PL acusou instituição da Igreja Católica de participação na disseminação da notícia falsa
Lula diz acreditar na inocência de Lulinha e de ex-chefe de gabinete, mas defende investigação
Declaração foi dada em enrevista no programa Canal Livre, da Band
Campanha de Flávio Bolsonaro se diz 'perplexa' com decisão de Dino
Perfis postaram a história falsa de que o candidato apoiaria um projeto para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de 'padroeira do Brasi'
Dino anula decisão de Mendonça e libera posts que ligam Flávio a projeto sobre Nossa Senhora
Medida foi tomada a partir de um pedido do humorista Antonio Tabet, autor de uma das publicações removidas
Romário nega ter feito vídeo comentando fala de Lula sobre Fla e bets
Senador já teve outros falsos conteúdos gerados por inteligência artificial que viralizaram nas redes
Mega-Sena acumula para R$ 52 milhões; veja os números sorteados
Resultado é referente ao Concurso 3.063 e próximo sorteio será na terça-feira (29)
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