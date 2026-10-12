Lula participou de uma missa restrita no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (12)Joédson Alves / Agência Brasil
“Em um país civilizado, harmônico e democrático, cada um segue a religião que quiser e todos nós temos que respeitar. Ninguém é obrigado a ser da mesma religião. O que precisamos apenas é respeitar a fé e a espiritualidade das pessoas”.
A declaração à imprensa foi dada após a celebração de uma missa restrita a autoridades e convidados para homenagear Nossa Senhora de Aparecida, no Palácio da Alvorada, em comemoração à Santa Padroeira do Brasil e ao Dia das Crianças.
Minha Casa, Minha Vida
Lula mencionou metas de contratação de moradias desde o início da política habitacional e a entrega prioritária de 85% das chaves das casas a mulheres. “É possível acabar com o déficit brasileiro habitacional no Brasil, quando a gente faz os investimentos necessários, atendendo a parte mais pobre da população brasileira.”
O presidente Lula fez referência à Campanha da Fraternidade da Igreja Católica de 2026, que tem como tema Fraternidade e Moradia e lema Ele veio morar entre nós e frisou a inclusão de bibliotecas em novos conjuntos habitacionais que estão sendo entregues.
Segundo Lula, já foram destinados R$ 30 bilhões a um fundo na Caixa para fazer reformas habitacionais. O presidente projetou que o governo federal terminará este ano com 3 milhões de casas contratadas para acabar com o déficit habitacional.
Congresso
O presidente também defendeu a aprovação da PEC da Segurança Pública (PEC 18/2025) para ampliar a coordenação entre União, estados e municípios no enfrentamento ao crime organizado e a ampliação da competência do governo federal na segurança pública.
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