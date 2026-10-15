Conversas mostram proximidade entre Frederic Kachar e Daniel VorcaroReprodução/Instagram / Banco Master/Divulgação
Os diálogos, divulgados pelo Diário do Centro do Mundo (DCM), incluem o convite para uma festa privada com restrições ao uso de celulares, referências a encontros durante a madrugada e relatos de noites seguidas com poucas horas de descanso.
"O conteúdo das conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, às quais a empresa teve acesso ontem, revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante. A Editora Globo reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos, premissa essencial de sua atuação. O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que tem feito do caso Master é a demonstração concreta do compromisso inegociável de seus veículos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo", afirma a nota divulgada à imprensa.
A empresa ainda reconheceu os 29 anos em que Kachar fez parte de seu quadro de funcionários e informou que o nome que o substituirá à frente da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio será divulgado em breve.
O DIA enviou um e-mail com pedido de posicionamento à assessoria de imprensa da defesa de Daniel Vorcaro às 13h14 desta quinta-feira (15), mas não obteve retorno até a publicação deste texto. A defesa de Frederic Kachar não foi localizada. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.
Entenda
Kachar demonstrou interesse na proposta. “É nessa que eu vou!”, respondeu o executivo, que perguntou se também poderia participar. “Óbvio”, confirmou Vorcaro, antes de acrescentar: “Convidado de honra”.
As mensagens não esclarecem o que aconteceu na festa nem o significado exato da expressão “sem risco”.
O executivo respondeu que estava a caminho e reclamou do trânsito. “Essa cidade eh um caos!”, escreveu às 23h50. Já na madrugada de 16 de maio, à 0h04, informou que estava barrado. Um minuto depois, avisou: “Entrei”.
Na tarde seguinte, Kachar agradeceu pelo convite e brincou sobre o cansaço após a noite. “Boa tarde, meu querido. Obg pelo convite ontem. Será q alguém anotou a placa do caminhão que me atropelou rs?”, escreveu.
“Cheguei 4” e “Acordei 7”, respondeu Vorcaro. Kachar reagiu: “Ídolo”. Em seguida, brincou que, se fizesse o mesmo, sairia “de ambulância do quarto”.
O controlador do Master afirmou que a rotina havia sido ainda mais intensa: “Só que fiz isso 3 dias seguidos”. Depois, acrescentou: “Ainda com a Fabiola me esperando no hotel”. Kachar perguntou se ela havia viajado e voltou a elogiar a disposição do banqueiro.
Em outro trecho, a conversa faz referência a Ronaldo e a uma noite anterior. Kachar escreveu: “Ronaldo mais louco q o Batman ontem rs”.
Vorcaro participou de evento do Grupo Globo
Kachar apresentou Vorcaro durante o evento. Ao falar sobre o encontro, o executivo da Globo classificou o fórum como “histórico” e destacou a expectativa de repercussão nos veículos do grupo.
“Estamos muito entusiasmados com esse quórum e teremos repercussão ampla em todos os veículos do grupo Globo”, afirmou, segundo o relato publicado pelo Diário do Centro do Mundo.
Durante o discurso, Vorcaro agradeceu ao Valor Econômico e elogiou o trabalho da publicação. Também cumprimentou Kachar e integrantes da equipe do grupo de comunicação.
“Cumprimento o Fred e toda a equipe que admiro bastante: Lauro, Maria Fernanda, Álvaro, Malu e todos os demais. Essa semana se enriquece com a presença do Valor nas discussões”, declarou.
Lauro Jardim, citado pelo banqueiro, é colunista do jornal O Globo e coordenou um painel sobre atração de investimentos para o desenvolvimento sustentável. Maria Fernanda Delmas, também mencionada, é diretora de redação do jornal.
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