Conversas mostram proximidade entre Frederic Kachar e Daniel Vorcaro - Reprodução/Instagram / Banco Master/Divulgação

Conversas mostram proximidade entre Frederic Kachar e Daniel VorcaroReprodução/Instagram / Banco Master/Divulgação

Publicado 15/10/2026 13:43 | Atualizado 15/10/2026 15:09





Os diálogos, divulgados pelo Diário do Centro do Mundo (DCM), incluem o convite para uma festa privada com restrições ao uso de celulares, referências a encontros durante a madrugada e relatos de noites seguidas com poucas horas de descanso.



"O conteúdo das conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, às quais a empresa teve acesso ontem, revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante. A Editora Globo reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos, premissa essencial de sua atuação. O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que tem feito do caso Master é a demonstração concreta do compromisso inegociável de seus veículos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo", afirma a nota divulgada à imprensa.



A empresa ainda reconheceu os 29 anos em que Kachar fez parte de seu quadro de funcionários e informou que o nome que o substituirá à frente da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio será divulgado em breve.



O DIA enviou um e-mail com pedido de posicionamento à assessoria de imprensa da defesa de Daniel Vorcaro às 13h14 desta quinta-feira (15), mas não obteve retorno até a publicação deste texto. A defesa de Frederic Kachar não foi localizada. O espaço segue aberto para eventuais manifestações. Diretor-geral de Mídia Impressa da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio, Frederic Kachar foi demitido nesta quinta-feira (15). O desligamento acontece um dia após conversas entre o executivo e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, serem divulgadas. Os diálogos, divulgados pelo Diário do Centro do Mundo (DCM), incluem o convite para uma festa privada com restrições ao uso de celulares, referências a encontros durante a madrugada e relatos de noites seguidas com poucas horas de descanso."O conteúdo das conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, às quais a empresa teve acesso ontem, revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante. A Editora Globo reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos, premissa essencial de sua atuação. O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que tem feito do caso Master é a demonstração concreta do compromisso inegociável de seus veículos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo", afirma a nota divulgada à imprensa.A empresa ainda reconheceu os 29 anos em que Kachar fez parte de seu quadro de funcionários e informou que o nome que o substituirá à frente da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio será divulgado em breve.enviou um e-mail com pedido de posicionamento à assessoria de imprensa da defesa de Daniel Vorcaro às 13h14 desta quinta-feira (15), mas não obteve retorno até a publicação deste texto. A defesa de Frederic Kachar não foi localizada. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Entenda

As mensagens de WhatsApp obtidas pela Polícia Federal mostram a proximidade entre os dois. Em 15 de maio de 2024, Vorcaro explicou por que não participaria de um evento ligado à revista Forbes. “Lá não dá nem pra olhar pro lado”, escreveu. Em seguida, contou que havia reservado outro espaço para uma festa com regras de discrição.

“Fechei um lugar”, disse o banqueiro. “Sem celular”, acrescentou. Na sequência, completou: “E sem risco”. Vorcaro definiu o encontro como uma oportunidade de participar da “verdadeira festa”.



Kachar demonstrou interesse na proposta. “É nessa que eu vou!”, respondeu o executivo, que perguntou se também poderia participar. “Óbvio”, confirmou Vorcaro, antes de acrescentar: “Convidado de honra”.



As mensagens não esclarecem o que aconteceu na festa nem o significado exato da expressão “sem risco”.

Naquela noite, Kachar tentou chegar ao local combinado. Às 22h54, avisou que estava “sequestrado”. Depois, perguntou o que deveria dizer na recepção. Vorcaro orientou que informasse seu nome e cobrou sua chegada.

Às 23h17, o banqueiro voltou a perguntar onde o convidado estava. Kachar justificou a demora dizendo que estava ao lado de Birman. Vorcaro insistiu e, às 23h48, ironizou: “No show de novo”.



O executivo respondeu que estava a caminho e reclamou do trânsito. “Essa cidade eh um caos!”, escreveu às 23h50. Já na madrugada de 16 de maio, à 0h04, informou que estava barrado. Um minuto depois, avisou: “Entrei”.



Na tarde seguinte, Kachar agradeceu pelo convite e brincou sobre o cansaço após a noite. “Boa tarde, meu querido. Obg pelo convite ontem. Será q alguém anotou a placa do caminhão que me atropelou rs?”, escreveu.

Vorcaro respondeu que o executivo havia ficado pouco tempo. Kachar discordou e explicou que foi embora às 2h45 porque precisava acordar às 7h. Depois, perguntou se o banqueiro também havia conseguido descansar.



“Cheguei 4” e “Acordei 7”, respondeu Vorcaro. Kachar reagiu: “Ídolo”. Em seguida, brincou que, se fizesse o mesmo, sairia “de ambulância do quarto”.



O controlador do Master afirmou que a rotina havia sido ainda mais intensa: “Só que fiz isso 3 dias seguidos”. Depois, acrescentou: “Ainda com a Fabiola me esperando no hotel”. Kachar perguntou se ela havia viajado e voltou a elogiar a disposição do banqueiro.



Em outro trecho, a conversa faz referência a Ronaldo e a uma noite anterior. Kachar escreveu: “Ronaldo mais louco q o Batman ontem rs”.

Vorcaro participou de evento do Grupo Globo



Em maio de 2024, Vorcaro também participou do Summit Valor Econômico Brazil-USA, realizado no Hotel Plaza, em Nova York. O evento, organizado pelo Valor Econômico, celebrava os 25 anos do jornal e reunia empresários, autoridades e representantes do mercado financeiro brasileiro e norte-americano. O Banco Master era o principal patrocinador, e Vorcaro participou como palestrante.

Na ocasião, o banqueiro apresentou o Master a participantes do encontro e divulgou o produto CredCesta. Entre os convidados estavam James Bullard, ex-presidente do Federal Reserve de Saint Louis, e Kevin Warsh, ex-integrante do Conselho de Governadores do Fed, além de estrategistas políticos e governadores brasileiros.



Kachar apresentou Vorcaro durante o evento. Ao falar sobre o encontro, o executivo da Globo classificou o fórum como “histórico” e destacou a expectativa de repercussão nos veículos do grupo.



“Estamos muito entusiasmados com esse quórum e teremos repercussão ampla em todos os veículos do grupo Globo”, afirmou, segundo o relato publicado pelo Diário do Centro do Mundo.



Durante o discurso, Vorcaro agradeceu ao Valor Econômico e elogiou o trabalho da publicação. Também cumprimentou Kachar e integrantes da equipe do grupo de comunicação.



“Cumprimento o Fred e toda a equipe que admiro bastante: Lauro, Maria Fernanda, Álvaro, Malu e todos os demais. Essa semana se enriquece com a presença do Valor nas discussões”, declarou.



Lauro Jardim, citado pelo banqueiro, é colunista do jornal O Globo e coordenou um painel sobre atração de investimentos para o desenvolvimento sustentável. Maria Fernanda Delmas, também mencionada, é diretora de redação do jornal.