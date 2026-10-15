Renê da Silva Nogueira Júnior e Ana Paula Lamego Balbino - Reprodução Instagram

Renê da Silva Nogueira Júnior e Ana Paula Lamego BalbinoReprodução Instagram

Publicado 15/10/2026 16:37

A Polícia Civil informou que a delegada retornou às suas atividades laborais no último dia 8 de outubro.



Segundo publicações no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, o primeiro atestado apresentado pela delegada é de 13 de agosto de 2025, dois dias após a morte do gari. Desde então, os afastamentos foram renovados até 7 de outubro de 2026, somando 420 dias.



Na edição desta quinta-feira, 15, do Diário Oficial, a delegada recebeu autorização para voltar a trabalhar com atribuições adaptadas às suas condições de saúde, por um período de 90 dias



Em 20 de outubro de 2026, a PCMG alterou a lotação de Ana Paula para um setor administrativo. Até então, ela atuava na Casa da Mulher Mineira, unidade voltada ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e sexual. Com a mudança, foi designada para a Diretoria de Administração e Pagamento de Pessoal, vinculada à Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF).



O artigo 60 da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais prevê que a licença para tratamento de saúde pode ser concedida a pedido do policial civil ou de ofício, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens. A concessão depende de avaliação médica.



Em agosto, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil abriu uma investigação para apurar se houve falha funcional da delegada, uma vez que a arma utilizada pelo marido para matar o gari era de propriedade particular dela. Em depoimento, Renê afirmou ter pegado a arma sem o conhecimento da esposa. Ana Paula também declarou desconhecer que o marido utilizava o armamento.



Logo após o crime, a Polícia Civil informou que o inquérito e o procedimento administrativo contra a delegada continuam em andamento. "Todas as informações poderão ser repassadas após a conclusão das investigações", afirmou à época.





O caso





O empresário e marido da delegada, que confessou matar a tiros o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, em 11 de agosto, no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte, escreveu uma carta dentro da prisão afirmando que o episódio foi um "acidente". A carta, datada do dia 25, foi escrita de próprio punho e entregue à defesa.



Renê atirou no gari em uma briga de trânsito, quando Laudemir foi defender a colega que dirigia o caminhão de lixo que fazia a coleta enquanto Renê tentava passar.



Inicialmente, o empresário negou ter cometido o crime: disse que não havia passado pela região onde Laudemir morreu. Ele mudou a versão após a divulgação de vídeos que o flagraram passeando com os cachorros e manuseando uma arma, depois do fato. Ao confessar a autoria dos disp