Gabriela Prioli, influenciadora e advogada - Reprodução/Redes sociais

Gabriela Prioli, influenciadora e advogadaReprodução/Redes sociais

Publicado 16/10/2026 16:21 | Atualizado 16/10/2026 20:09

Mensagens extraídas do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro indicam que a advogada e influenciadora digital Gabriela Prioli teria produzido vídeos favoráveis ao Banco Master sob um contrato de 12 meses. Segundo os diálogos, embora as publicações fossem apresentadas como opiniões espontâneas e isentas, os conteúdos seguiam roteiros elaborados e revisados por Vorcaro, que também sugeria alterações.

As conversas envolvem Ana Matos, superintendente de Comunicação e Marketing do banco entre 2023 e o fim de 2025. Em uma das mensagens, ela confirma a assinatura do contrato com Prioli e informa que a instituição também trabalhava com cerca de 15 influenciadores financiados pelo Master. A estratégia, segundo a funcionária, incluía perfis com alto engajamento para rebater notícias publicadas pela imprensa e defender os negócios da instituição, investigada por fraudes bilionárias.



Os registros mostram que Prioli submetia os vídeos à aprovação prévia da equipe de Vorcaro e aceitava as solicitações de edição feitas pelo então banqueiro.



Em 6 de abril de 2025, Vorcaro comemorou a contratação da influenciadora em conversa com a responsável pelo marketing. "Prioli foi melhor estrategia de todas disparado", escreveu. As mensagens fazem referência a pelo menos quatro publicações que teriam sido produzidas com orientações da equipe do Banco Master. Os conteúdos foram apagados das redes sociais de Prioli.



As tratativas começaram no início de abril de 2025. No dia 4 daquele mês, Vorcaro comentou com Ana Matos: "Prioli ótima tacada". No dia seguinte, enviou sugestões para o roteiro de um vídeo após compartilhar uma publicação da influenciadora. No conteúdo, ela relatava ter se sentido excluída "ao passar a frequentar a alta sociedade paulistana".



Vorcaro, que frequentemente afirmava que o Banco Master era perseguido por grandes instituições financeiras, disse ter se identificado com a publicação e sugeriu que o texto abordasse sua situação. "Isso aqui é muito bom. Acho que no texto ela tem que me citar e os ataques pra explicar as fake news", escreveu à funcionária.



Ainda no dia 5 de abril, Ana Matos apresentou uma atualização sobre as negociações e informou que ela e Prioli trabalhavam na versão final do conteúdo. "A conversa com a Prioli foi excelente. Estamos finalizando o roteiro do post que irá ao ar — ela é firme, tem opiniões claras. Tbm sou. Foi uma reunião boa. De forma prática: o contrato está assinado por 12 meses. Além disso, por três meses (renováveis ou não), teremos cerca de 15 influenciadores com alto engajamento. Estou avaliando os perfis disponíveis e incluindo gradualmente", escreveu.



Em 18 de abril, Vorcaro sugeriu que a influenciadora gravasse um vídeo sobre os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) do Master, com o objetivo de incentivar investidores a manterem seus recursos na instituição. Em uma das gravações, que voltou a circular recentemente após o Poder360 revelar diálogos entre o banqueiro e uma agência que representava Prioli, ela defendeu a segurança desse tipo de aplicação. "Esse investimento, o CDB, é mais seguro porque é garantido pelo FGC", afirmou.



As conversas sobre os conteúdos continuaram nos meses seguintes. Em 28 de maio, Ana Matos informou que preparava um texto para Prioli e pediu a avaliação de Vorcaro. A resposta do banqueiro foi: "Tem que bater em jornalista não no BTG".



Em outras ocasiões, a funcionária relatou que estava preparando novos roteiros para a influenciadora e compartilhou publicações dela com Vorcaro. Em 29 de maio de 2025, ao comentar um dos conteúdos, escreveu: "Não vi ainda. Sempre fico nervosa quando ela posta [risos]. Mas ficou ótimo".



Em julho, Vorcaro também participou da revisão de um vídeo antes da publicação. No dia 28, Ana Matos enviou ao banqueiro um arquivo com uma gravação de Prioli que ainda seria divulgada nas redes sociais. "Pautei os veículos pra soltar matéria amanhã. Temos a Prioli na manga. O que você acha?", perguntou.



Vorcaro respondeu: "Solta a Prioli. Cadê o vídeo?". Depois de receber o arquivo, no entanto, ele demonstrou insatisfação com o conteúdo e pediu mudanças.



Dois dias depois, Ana Matos voltou a tratar da publicação e informou que a influenciadora havia incorporado as solicitações anteriores. "Oi, oi. A Prioli está pronta pra soltar o vídeo. Ela absorveu nosso pedido. Tô sem margem de pedir mais alteração. Posso soltar? Ela está com mais de 6 milhões de seguidores. Vamos nessa. Estamos precisando de ajuda nessa guerra", escreveu.

O que diz Gabriela Prioli

Em sua conta no Instagram, a influenciadora negou todo o conteúdo apresentado nas conversas. Veja o pronunciamento na íntegra:

"Daniel Vorcaro nunca editou, aprovou ou orientou qualquer conteúdo produzido por Gabriela Prioli. Conforme Prioli afirmou anteriormente, ela nunca foi procurada e/ou celebrou qualquer relação comercial com Vorcaro. Afirmar isso, sem qualquer comprovação, além de irresponsável, é extremamente grave e medidas cabíveis já estão sendo tomadas.

O material até o momento fala de conversas entre duas pessoas que mencionam o nome de Prioli. Onde estão as provas de todas as informações citadas? Onde está o suposto contrato? Onde estão os comprovantes dos supostos pagamentos? 100% de seu faturamento está documentado por notas fiscais e, nenhuma delas foi emitida para o Banco Master ou empresas ligadas a Daniel Vorcaro, o que só reforça que Prioli não tem nenhuma relação comercial com eles.



Conversas sobre Gabriela Prioli não são conversas realizadas com Gabriela Prioli. Suposições sem provas não são verdades. São apenas suposições."



Com informações do Estadão