Gabriela Prioli, influenciadora e advogadaReprodução/Redes sociais
Os registros mostram que Prioli submetia os vídeos à aprovação prévia da equipe de Vorcaro e aceitava as solicitações de edição feitas pelo então banqueiro.
Em 6 de abril de 2025, Vorcaro comemorou a contratação da influenciadora em conversa com a responsável pelo marketing. "Prioli foi melhor estrategia de todas disparado", escreveu. As mensagens fazem referência a pelo menos quatro publicações que teriam sido produzidas com orientações da equipe do Banco Master. Os conteúdos foram apagados das redes sociais de Prioli.
As tratativas começaram no início de abril de 2025. No dia 4 daquele mês, Vorcaro comentou com Ana Matos: "Prioli ótima tacada". No dia seguinte, enviou sugestões para o roteiro de um vídeo após compartilhar uma publicação da influenciadora. No conteúdo, ela relatava ter se sentido excluída "ao passar a frequentar a alta sociedade paulistana".
Vorcaro, que frequentemente afirmava que o Banco Master era perseguido por grandes instituições financeiras, disse ter se identificado com a publicação e sugeriu que o texto abordasse sua situação. "Isso aqui é muito bom. Acho que no texto ela tem que me citar e os ataques pra explicar as fake news", escreveu à funcionária.
Ainda no dia 5 de abril, Ana Matos apresentou uma atualização sobre as negociações e informou que ela e Prioli trabalhavam na versão final do conteúdo. "A conversa com a Prioli foi excelente. Estamos finalizando o roteiro do post que irá ao ar — ela é firme, tem opiniões claras. Tbm sou. Foi uma reunião boa. De forma prática: o contrato está assinado por 12 meses. Além disso, por três meses (renováveis ou não), teremos cerca de 15 influenciadores com alto engajamento. Estou avaliando os perfis disponíveis e incluindo gradualmente", escreveu.
Em 18 de abril, Vorcaro sugeriu que a influenciadora gravasse um vídeo sobre os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) do Master, com o objetivo de incentivar investidores a manterem seus recursos na instituição. Em uma das gravações, que voltou a circular recentemente após o Poder360 revelar diálogos entre o banqueiro e uma agência que representava Prioli, ela defendeu a segurança desse tipo de aplicação. "Esse investimento, o CDB, é mais seguro porque é garantido pelo FGC", afirmou.
As conversas sobre os conteúdos continuaram nos meses seguintes. Em 28 de maio, Ana Matos informou que preparava um texto para Prioli e pediu a avaliação de Vorcaro. A resposta do banqueiro foi: "Tem que bater em jornalista não no BTG".
Em outras ocasiões, a funcionária relatou que estava preparando novos roteiros para a influenciadora e compartilhou publicações dela com Vorcaro. Em 29 de maio de 2025, ao comentar um dos conteúdos, escreveu: "Não vi ainda. Sempre fico nervosa quando ela posta [risos]. Mas ficou ótimo".
Em julho, Vorcaro também participou da revisão de um vídeo antes da publicação. No dia 28, Ana Matos enviou ao banqueiro um arquivo com uma gravação de Prioli que ainda seria divulgada nas redes sociais. "Pautei os veículos pra soltar matéria amanhã. Temos a Prioli na manga. O que você acha?", perguntou.
Vorcaro respondeu: "Solta a Prioli. Cadê o vídeo?". Depois de receber o arquivo, no entanto, ele demonstrou insatisfação com o conteúdo e pediu mudanças.
Dois dias depois, Ana Matos voltou a tratar da publicação e informou que a influenciadora havia incorporado as solicitações anteriores. "Oi, oi. A Prioli está pronta pra soltar o vídeo. Ela absorveu nosso pedido. Tô sem margem de pedir mais alteração. Posso soltar? Ela está com mais de 6 milhões de seguidores. Vamos nessa. Estamos precisando de ajuda nessa guerra", escreveu.
O que diz Gabriela Prioli
Conversas sobre Gabriela Prioli não são conversas realizadas com Gabriela Prioli. Suposições sem provas não são verdades. São apenas suposições."
Com informações do Estadão
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