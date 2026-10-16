Colisão aconteceu por volta das 17h; trabalhadores voltavam para casaReprodução
Caminhão desgovernado atinge ônibus e deixa 26 feridos em PE
Veículo desceu ladeira em alta velocidade e provocou capotamento de coletivo
TSE estabelece novas regras para canais de WhatsApp durante campanhas
Determinações, aprovadas de forma unânime, surgem após disputa envolvendo o canal 'Exército de Lula'
Vorcaro pagou para interferir em reportagem da Folha, diz site
Mensagens atribuídas ao ex-banqueiro indicariam tentativa de adiar e amenizar texto publicado em 2024; jornal nega interferência e rebate com crítica
Tarcísio vê necessidade de revisar procedimentos após PM matar três
O governador de São Paulo disse que se reunirá com o comando da Polícia Militar; nas últimas semanas, outras duas mortes ocorreram durante abordagens
Desmatamento na Amazônia registrou seu nível mais baixo em quase 40 anos
Dados do INPE foram divulgados nesta sexta-feira pelo governo federal; cerrado tem queda de 23,8% em um ano
TSE suspende propaganda de Lula que vincula Flávio Bolsonaro às milícias
André Mendonça questionou a ausência de provas sobre o suposto envolvimento e determinou a retirada da peça de campanha
Vorcaro editava vídeos de Prioli apresentados como opinião espontânea
Troca de mensagens obtidas no celular do ex-banqueiro mostram que a influenciadora teria produzido conteúdos após contrato firmado com o Banco Master
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