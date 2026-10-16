Desmatamento vem diminuindo continuamente desde 2022, com uma queda acumulada de 71,2%Fernando Frazão / Agência Brasil
Desmatamento na Amazônia registrou seu nível mais baixo em quase 40 anos
Dados do INPE foram divulgados nesta sexta-feira pelo governo federal; cerrado tem queda de 23,8% em um ano
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