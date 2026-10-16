Policial militar que efetuou o disparo responderá a inquérito - Reprodução

Policial militar que efetuou o disparo responderá a inquérito Reprodução

Publicado 16/10/2026 11:35

Uma mulher que estava com uma faca e apresentava comportamento alterado morreu após ser baleada por um policial militar na tarde desta quinta-feira (15), em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo , de acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). Essa é a 3ª morte de pessoa em surto pela polícia militar em menos de 15 dias.

Segundo apurado pela reportagem, o protocolo para situações como essas prevê que a PM priorize o diálogo e a preservação da vida. Entretanto, cada ocorrência exige uma resposta adequada à sua dinâmica. Sempre que possível, devem ser acionados apoios especializados e profissionais de saúde. Porém, diante de ameaça iminente à vida de policiais ou terceiros, pode ser necessária uma intervenção imediata, inclusive com uso de arma de fogo como último recurso, observados os critérios de necessidade e proporcionalidade.

Em nota, a SSP informou que não tolera desvios de conduta. O policial militar que efetuou o disparo contra a mulher no Parque São Domingos nesta quinta-feira foi preso em flagrante e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investigará todas as circunstâncias do caso.

"Um inquérito foi aberto e terá acompanhamento da Corregedoria da PM. O local foi preservado pelas equipes da Polícia Militar até a chegada de equipes do Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal. A arma do policial foi apreendida para ser periciada", disse a pasta.

Outros dois homens em surto foram mortos com ao menos 51 disparos no intervalo de apenas uma semana.

Antonio Nunes Batista, de 40 anos, foi baleado e morto na Vila Dionísia, zona norte de São Paulo, após a PM atirar 24 vezes. Enquanto Gustavo Munis de Santana, de 20 anos, foi morto com 27 tiros após policiais efetuarem 45 disparos no último sábado, em Moema, na zona sul.

No caso de Gustavo, um vídeo de câmera de segurança registrou a abordagem. As imagens mostram o jovem se movimentando até se esconder atrás de uma parede enquanto os policiais se aproximam. Em seguida, Gustavo pega o celular e o aponta na direção dos agentes antes de ser baleado. Pelo menos seis policiais aparecem nas imagens no momento dos disparos.

Em coletiva de imprensa nesta terça, 13, o secretário da Segurança Pública de SP, Osvaldo Nico Gonçalves, afirmou que a abordagem foi uma ação legítima e não desrespeitou os protocolos da corporação.

Segundo o boletim de ocorrência, obtido pelo Estadão, quatro policiais efetuaram 45 disparos, dos quais 27 atingiram Gustavo. Todos os tiros foram feitos com pistolas calibre .40 da corporação. As quatro armas utilizadas pelos agentes e o celular da vítima foram apreendidos para perícia.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que as polícias Civil e Militar investigam as circunstâncias da morte. Em ambos os casos, as imagens registradas por câmeras nas fardas dos policiais serão analisadas pela investigação.